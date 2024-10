Raccolta straordinaria Avis Reggio. Calipari: “Il dono più grande è quello gratuito di una parte di sé stessi”

Domenica 17 dicembre porte aperte presso il centro raccolta sangue dell’Avis comunale di Reggio Calabria, sezione “Evelina Plutino Giuffrè”. Si tratta della terza e ultima giornata di raccolta straordinaria di questo 2017 ormai agli sgoccioli.

Su impulso del dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie del Servizio sanitario regionale, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio ha promosso un ciclo di raccolte domenicali in collaborazione con Avis e Adspem, al fine di incentivare la donazione e andare incontro ad esigenze specifiche di donatori e donatrici.

Come già avvenuto il 22 ottobre e il 19 novembre scorsi, occasioni nelle quali soltanto il centro comunale di raccolta Avis di Reggio ha raccolto in totale 31 sacche, anche domenica prossima, 17 dicembre, la sede reggina dell’Avis, sita al numero 585 di corso Garibaldi, sarà eccezionalmente aperta dalle ore 8 alle ore 11:30. In quella stessa giornata sarà possibile donare il sangue anche presso il centro trasfusionale del presidio Morelli del Grande Ospedale Metropolitano reggino.

Anche la sede Avis di Gallina terrà aperte le sue porte e l’Avis provinciale reggina sarà presente con l’autoemoteca, dalle ore 7:30 alle 11, in piazza Umberto I a Oppido Mamertina e in via Busceti a San Roberto.

L’invito a rendere vivo e concreto lo spirito solidale del Natale è quello rivolto alla cittadinanza dalla presidente dell’Avis comunale reggina Myriam Calipari. “L’Avis Comunale di Reggio Calabria augura a tutti un sereno Natale ed un 2018 ricco di positive novità ricordando che, in questo periodo all’insegna dell’affannosa corsa all’acquisto dei regali, il dono più grande è quello gratuito di una parte di sé stessi. L’invito è quello di accostarsi con generosità alla donazione del sangue presso il centro di raccolta di corso Garibaldi 585 oppure presso il centro trasfusionale del presidio Morelli. Per far fronte alla costante emergenza sangue, essi saranno aperti eccezionalmente anche domenica 17 dicembre p.v. Diventiamo tutti cittadini solidali e mettiamo sotto l’albero un gesto piccolo, ma di grande valore per i malati della nostra città e non solo”, ha concluso la presidente dell’Avis comunale reggina Myriam Calipari.

Per l’Avis si chiude un altro anno all’insegna della diffusione della donazione del sangue, un servizio necessario reso alla comunità per il tramite del Grande Ospedale Metropolitano reggino, quotidianamente impegnato nella tutela della salute del cittadino. Un servizio che non potrebbe essere reso senza la dedizione e la generosità dei donatori e delle donatrici, parte attiva di quella cittadinanza responsabile che con le proprie scelte e i propri comportamenti contribuisce alla promozione di una Buona Sanità. L’auspicio è che questo sentimento di cittadinanza cresca e che aumentino i donatori e le donatrici che sentano propria questa missione.

Di particolare importanza è, infatti, il ruolo del volontariato del sangue in ambito ospedaliero. In questa ottica anche l’Avis è stata convocata per il prossimo 21 dicembre alle ore 9, presso la sala Spinelli del presidio Riuniti del grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, al tavolo della Consulta del Volontariato.