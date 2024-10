Reggio, sospesa la raccolta di umido e vetro: l’avviso dell’ass. Brunetti

Decisamente un duro colpo di arresto. Come se l’emergenza rifiuti “generale” non bastasse, nella giornata di domani non verrà effettuata la raccolta di vetro e umido nella città di Reggio Calabria. A fornire tutte le spiegazioni utili è stato l’assessore delegato, Paolo Brunetti.

L’incubo rifiuti torna a bussare ancor più prepotente di prima. E se a preoccupare i reggini ci aveva già pensato la vastissima nube di fumo nero che da questo pomeriggio aleggia sulla città, adesso c’è anche lo stop temporaneo alla raccolta.

“A causa di un grosso incendio che si è sviluppato all’interno di una piattaforma riservata allo smistamento dei rifiuti e collocata nell’hinterland cittadino, nella giornata di domani non verrà effettuata la raccolta del vetro e dell’organico nelle zone previste”.

È quanto comunica l’assessore all’Ambiente, Paolo Brunetti, in merito alle modifiche che subirà il “porta a porta” presso le utenze domestiche cittadine.

Dalla comunicazione proveniente dal delegato all’ambiente non è ancora chiaro quanto durerà lo stop alla raccolta. A detta di Brunetti, però, il settore è già al lavoro per trovare soluzioni alternative: