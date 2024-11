Radio Touring 104 si conferma anche per la nuova stagione Radio Ufficiale della Viola Reggio Calabria

Come da tradizione, l’emittente radiofonica Radio Touring 104 rinnova l’impegno legato alla palla a spicchi e si appresta a trasmettere, in esclusiva, sulle frequenze medie ed in streaming in tutto il mondo (attraverso il sito www.touring104.it) le partite in casa ed in trasferta della Viola Reggio Calabria.

L’accordo ha un legame saldo e storico che ha permesso negli anni ai tifosi di ogni parte del mondo di seguire le gesta della massima espressione del basket calabrese. All’interno dei notiziari locali e sportivi sono già iniziati gli speciali legati al mondo nero-arancio ma, le novità non finiscono qui.

Per la prima volta nella sua giovanissima storia, le partite della Viola Reggio Calabria verranno trasmesse in “seconda battuta” in differita su Video Touring canale 655 del Digitale Terrestre.

Inoltre, come già accaduto nella passata stagione, la Tv, legata alla radio più importante e seguita del territorio, produrrà format dedicati al mondo Viola ed al mondo della palla a spicchi calabrese, nazionale e di oltre oceano, incluso il riuscitissimo speciale Viola Story, con i personaggi che hanno scritto pagine indelebili del “Mito nero-arancio”. Inoltre, considerato che lo spirito sportivo e l’amore per i colori nero-arancio richiedono sempre maggiori sinergie, il network Touring ha siglato un accordo con Rtv, che trasmetterà in differita, proprio come Video Touring, tutte le partite della Viola e, in seconda battuta, Viola 2.0, il magazine settimanale di approfondimento di basket che già nella scorsa stagione ha rappresentato un fortunatissimo appuntamento fisso con i videoascoltatori Touring.

L’ulteriore novità è rappresentata dall’App di Radio Touring che permetterà, in ogni parte del mondo e su ogni dispositivo “Mobile”, di poter ascoltare la diretta delle partite con un semplice click. L’applicazione gratuita è già scaricabile per Android ed Apple.