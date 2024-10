Raf e Umberto Tozzi al Palacalafiore, info biglietti

Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici: Raf e Umberto Tozzi oggi tornano a cantare insieme. E tornano a farlo con un imperdibile tour che li vedrà per la prima volta insieme, a partire da fine aprile, nei palasport delle principali città italiane a fare cantare e ballare il pubblico sulle note dei successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.

Il tour farà tappa anche a Reggio Calabria, il 3 maggio prossimo, con l’unico concerto previsto in Calabria al PalaCalafiore, organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Quando un anno fa Raf e Umberto Tozzi, amici da una vita, si sono ritrovati sul magico palco dell’Arena di Verona in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, in entrambi si è acceso l’entusiasmo di tornare a collaborare, di cantare insieme, di condividere lo stesso palco.

Da lì l’idea di un album insieme, “Raf Tozzi”, che uscirà il prossimo 30 novembre pubblicato da Sugar con distribuzione Artist First, nei digital store e nei negozi tradizionali. Ad anticipare il nuovo doppio disco che raccoglie ricordi ed emozioni travolgenti attraverso i più grandi successi dei due artisti, il brano inedito “Come una danza” attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in tutte le piattaforme digitali, che ha segnato ufficialmente il grande ritorno di una storia in comune, di una complicità davanti e dietro le quinte, 30 anni dopo “Gente di Mare”.

I biglietti per assistere al concerto di Reggio Calabria sono già disponibili online, mentre da lunedì 29 potranno essere acquistati nelle prevendite abituali.

