Ragusa-Reggina: prevendita settore ospiti. Modalità e prezzi

Suggerito l'itinerario per raggiungere l'impianto sportivo "Aldo Campo"

Al via la prevendita del settore ospiti di Ragusa. I biglietti possono essere acquistati on line sul circuito postoriservato.it al seguente link e presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria.

Costo biglietto € 10,00 + € 1 prevendita

Percorso consigliato

Al fine di raggiungere l’impianto sportivo “Aldo Campo” di Ragusa, si consiglia ai tifosi ospiti di seguire il seguente itinerario: A18 uscita Lentini – SS 194 – SS 514 – SS 115 uscita Ragusa/ Santa Croce Camerina – via Ettore Fieramosca – via Cartia fino al parcheggio settore ospiti dello stadio