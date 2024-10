Reggio, ramo pericolante sul lungomare: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul lungomare Falcomatà. Intorno all’01:30, i pompieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria si sono recati nei pressi di Villa Zerbi per mettere in sicurezza un ramo pericolante.

Non sarebbe la prima volta che, staccandosi dall’albero, un ramo della via marina causa ingenti danni. In passato è capitato che uno di questi colpisse il gazebo di Sottozero, delle auto in sosta e, persino, dei pedoni.

Fortunatamente il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, questa volta, ha evitato il peggio. La messa in sicurezza dell’albero e della zona circostante è infatti avvenuta in piena notte di un giorno feriale quindi la presenza di automobili e passanti era ridotta al minimo.