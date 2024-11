ReActioncity e Smart Cities Reggio Metropolitana, all’università un confronto scientifico con la prof.ssa Consuelo Nava.

Domani 22 ottobre all’università Mediterranea di Reggio Calabria la professoressa Consuelo Nava incontrerà l’ingegner Danilo Achille Boiano, ricercatore del progetto europeo “Smart Energy Master per il governo energetico del territorio”, in corso di svolgimento presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Napoli Federico II, con il progetto PON Smart Cities 2007-13, responsabile scientifica professoressa C. Gargiulo, per un confronto ed uno scambio di informazione sui temi della progettazione sostenibile ed energetica in aree metropolitane secondo le strategie delle Smart Cities.Nella ricerca di informazioni ed esempi di progetti virtuosi ed in corso per le aree metropolitane, il progetto europeo PON in corso ha individuato come di interesse l’esperienza di ReActioncity, progetto di innovazione sociale urbana per la città metropolitana di Reggio Calabria. La professoressa Arch.Consuelo Nava ne descriverà i contenuti scientifici ed operativi, alla luce delle azioni programmate e di quelle in corso e dell’esperienza progettuale universitaria condotta in questi anni per i territori e le comunità dell’area metropolitana di Reggio Calabria, anche alla luce della prossima riorganizzazione amministrativa delle grandi città varata con la legge 56/2014 e delle opportunità di finanziamenti europei dedicati. Saranno presenti al confronto i giovani ricercatori e professionisti dell’associazione Pensando Meridiano, i tesisti e gli urban makers di ReActioncity. L’attività rientra nelle azioni di disseminazione formativa e scientifica del progetto ReActionCity a livello europeo. www.reactioncity.com