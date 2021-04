Recovery Fund, Nesci (Fdi): 'Falcomatà dica quali progetti ha presentato la Metrocity'

Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Denis Nesci, interviene sul tema del Recovery Fund.

"Siamo ad un passo da quella che potrà essere l'ultima occasione per il Sud, ed in particolare per il territorio di Reggio Calabria e della sua provincia. Quella del Recovery Fund è un’opportunità irripetibile che potrebbe cambiare le sorti dell’economia e della quotidianità delle nostre comunità.

Il 30 aprile è il termine ultimo per il Governo nazionale per presentare il ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ alla Commissione Europea; e ovvio è, che da qui fino a quella data, la discussione parlamentare o la scelta del Consiglio dei Ministri di apportare le dovute modifiche, non lasceranno tempo e spazio ad interpretazioni: i progetti evidentemente sono già stati presentati".