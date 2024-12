Redel, un 2024 di successi: ‘Formazione e sostenibilità al centro’ – FOTO

Redel Srl, realtà di spicco nel settore della costruzione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici, si conferma, anche nel 2024, un punto di riferimento per il territorio regionale e non solo. Opera, infatti, in tutta Italia, grazie all’apporto di oltre 200 dipendenti tra operai, tecnici qualificati, assistenti di cantiere e consulenti tecnici ed amministrativi.

Anche quest’anno, infatti, l’azienda ha ottenuto il prestigioso bollino Fabbrichiamo il Futuro da parte di Confindustria, un riconoscimento che premia il costante impegno nella formazione delle nuove generazioni, nella crescita economica sostenibile e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

«Ricevere da Confindustria il bollino Fabbrichiamo il Futuro è per noi motivo di grande orgoglio – ha affermato l’AD Umberto Barreca – e conferma la validità del nostro approccio aziendale, che da sempre pone la formazione e il supporto alle nuove generazioni al centro della nostra strategia».

Il core business della Redel è la realizzazione e manutenzione di cabine e reti elettriche in media e bassa tensione, infrastrutture in fibra ottica, energie rinnovabili e impianti tecnologici. Sono solo alcune delle attività svolte da Redel che, da sempre, opera con un approccio integrato e all’avanguardia. Fondata nel 1981 da Vincenzo Barreca, l’azienda ha saputo evolversi seguendo le dinamiche del mercato, specializzandosi in ambiti complementari come le opere civili e la divisione Green Energy, consolidando la propria presenza come partner affidabile per privati, aziende, enti pubblici e comunità locali.

Attività di elettrificazione: infrastrutture e smart lighting

Pilastro di Redel è l’elettrificazione con soluzioni costruttive di ultima generazione che garantiscono rapidità nell’esecuzione delle opere, basso impatto ambientale, oltre al riutilizzo dei materiali.

Redel realizza sistemi smart city, grazie all’installazione di quadri elettrici intelligenti, impiegando tecnologie LED e sistemi di controllo a distanza.

Un altro aspetto chiave dell’azienda è la capacità di operare in quota su pali e tralicci, dove la manutenzione assume un ruolo cruciale per assicurare la continuità del servizio elettrico. Gli operatori Redel, formati su tecniche di lavoro in altezza e dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati, affrontano quotidianamente interventi delicati come la sostituzione di conduttori, l’installazione e la riparazione di cavi, l’adeguamento dei sostegni e l’ispezione delle strutture esistenti.

Fotovoltaico, mobilità e transizione energetica al servizio di tutti

Redel Green Energy è il volto green dell’azienda, impegnata nella costruzione e manutenzione di impianti fotovoltaici di qualsiasi dimensione.

Redel offre anche soluzioni chiavi in mano per l’installazione di impianti fotovoltaici adatti a esigenze di aziende, industrie e privati, consentendo a tutti di produrre energia pulita, ridurre i costi in bolletta e contribuire alla sostenibilità.

Dal cliente domestico, passando per l’attività commerciale ed industriale, per finire con i grandi impianti a terra. Redel esegue diagnosi energetiche, controllo e monitoraggio di impianti esistenti ed interventi di revamping , contribuendo in modo concreto alla transizione energetica.

L’azienda realizza, inoltre, impianti per la ricarica di veicoli elettrici:

in casa per ricaricare veicoli anche grazie all’energia prodotta da impianto fotovoltaico;

nei parcheggi pubblici, investendo con una propria rete di punti di ricarica ed una piattaforma interoperabile con i principali fornitori di energia europei (ad oggi sono state realizzate oltre 30 colonnine di ricarica per veicoli elettrici ultra-rapide da 100 kW), segnando un passo importante verso una mobilità elettrica accessibile e rispettosa dell’ambiente.

In ambito commerciale per clienti pubblici e privati realizzando infrastrutture di grandi potenze come quelle realizzate per le società di trasporto pubblico delle città di Cremona, Trento, Rovigo e Reggio Calabria in fase di conclusione.

Attività di formazione nelle scuole, Università e ITS: costruire la cultura dell’innovazione

Redel investe costantemente nella crescita delle nuove generazioni, investendo sulla loro formazione. L’azienda apre “fisicamente” le proprie porte agli studenti, mostrando il proprio impegno nel campo dell’energia, della sostenibilità, del riciclo e della sicurezza sul lavoro.

Per questo motivo Redel risponde “presente” a numerosi progetti formativi organizzati da Confindustria Giovani, come il ciclo di incontri Sport, Energia, Sostenibilità e Lavoro, tenuti presso vari istituti scolastici. Durante questi appuntamenti, gli esperti di Redel e i rappresentanti della Redel Viola Basket Reggio Calabria hanno dialogato con gli studenti per favorire la comprensione delle opportunità offerte da un settore in rapida evoluzione.

Nei percorsi formativi proposti, la trasmissione di competenze tecniche va di pari passo con lo sviluppo delle soft skill, l’integrazione dell’intelligenza artificiale, l’utilizzo di strumenti digitali in cantiere e la promozione di una visione sistemica del lavoro. Il coinvolgimento di figure professionali interne ed esterne, di rappresentanti del mondo imprenditoriale e sportivo, contribuisce a formare cittadini consapevoli e pronti alle sfide future.

Redel ospita costantemente studenti delle scuole superiore per favorire i tirocini curricolari dei corsisti ITS di Reggio Calabria di cui è socio, di studenti universitari e mantiene rapporti formali costanti con diversi dipartimenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con i quali vengono sviluppati ambiziosi progetti di Ricerca e Sviluppo.

Attività sociali e promozione dello sport: la sponsorizzazione della Viola

L’impegno di Redel per il territorio non si ferma all’energia – anche green – ed alla formazione-inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. L’azienda, quest’anno, è divenuta title sponsor della Pallacanestro Viola, un simbolo dello sport reggino.

Una partnership va oltre la semplice sponsorizzazione. Si tratta, infatti, di un percorso condiviso con la società sportiva, volto a promuovere valori quali l’impegno, il fair play, la dedizione e la crescita dei giovani talenti. Attraverso il rafforzamento del settore giovanile e il coinvolgimento delle scuole, Redel e Viola puntano a creare un tessuto sociale più coeso. I risultati sportivi sono tangibili, oggi il club è primo in classifica con un inizio di stagione entusiasmante che sta attirando, partita dopo partita, sempre più tifosi.

Gli auguri di Natale e di buon anno nuovo

Mentre l’anno volge al termine, Redel può guardare con orgoglio ai risultati raggiunti non solo in Calabria ma in diverse regioni della penisola italiana: Sicilia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige, realizzando infrastrutture energetiche più efficienti, servizi dal valore aggiunto per cittadini e imprese, progetti formativi di alta qualità, iniziative sociali e sportive che rafforzano il senso di comunità.

L’azienda ha dimostrato concretamente come l’unione tra tecnologia, rispetto dell’ambiente, formazione continua e responsabilità sociale possano rappresentare un modello virtuso e vincente.

«La nostra missione – ha spiegato il Presidente Demetrio Barreca – è stata e continuerà ad essere quella di coniugare innovazione, sostenibilità e crescita territoriale. Insieme al nostro team ed ai nostri partner, continueremo a investire nelle persone, nelle infrastrutture e nel futuro della nostra comunità. Questo è il momento di guardare avanti con fiducia, certi che l’impegno condiviso porti valore diffuso».

«Come AD – aggiunge Umberto Barreca – sento di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai traguardi raggiunti: i nostri collaboratori, i fornitori, le istituzioni, i partner e soprattutto i giovani, a cui dedichiamo ogni nostro sforzo formativo. Il 2025 sarà un anno di nuove sfide, da affrontare con la determinazione di sempre e con l’obiettivo di un progresso sostenibile e inclusivo».

Con questi propositi e con la voglia di continuare a “fabbricare il futuro” in modo responsabile, Redel porge i suoi migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo, ai nostri dipendenti ed alle famiglie, agli studenti, alle imprese e alle istituzioni. Che il 2025 sia un anno di crescita condivisa, innovazione e armonia con l’ambiente, per un domani migliore.