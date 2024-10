Redel, Donati: ‘Per essere competitivi occorre mantenere la concentrazione’

A margine del test amichevole giocato contro Castanea e con vista verso il Trofeo Sant’Ambrogio, da casa Redel ha parlato Elias Donati.

La formazione neroarancio ritornerà in campo giovedì 19 settembre 2024 per giocare la semifinale del prestigioso Trofeo reggino contro la Basket School Messina alle ore 20.30 al PalaCalafiore.

Le impressioni di Elias:

“E’ stata una sfida utile perché bisogna capire cosa va bene e cosa no. Abbiamo giocato i primi due quarti abbastanza bene. Nel secondo tempo, però abbiamo staccato un po’ la spina. Per essere competitivi occorre mantenere la concentrazione e gestire la nostra intensità come “plus”.

Il pubblico?

“La platea piena nell’ultimo test, quello giocato con il Castanea è un bel segnale. Ne avevamo bisogno e sono sicuro che già dal Trofeo Sant’Ambrogio, Reggio Calabria risponderà presente. Sappiamo che sarà un bel banco di prova contro avversarie della nostra categoria e del nostro girone all’interno di un Trofeo Storico che ha accolto talenti su talenti del basket internazionale. Non vediamo l’ora di giocarlo“.

Dove possiamo migliorare?

“Bisogna comunque sempre mantenere la concentrazione e giocare il meglio possibile.

Ci stiamo allenando forte e stiamo seguendo i giochi alla lettera anche in tutte le situazioni che ci possono favorire.

Continuiamo ad allenarci è la strada giusta da seguire”.