Redel Viola, il capitano Fernandez: ‘Siamo pronti per Piazza Armerina’

Quinta vittoria consecutiva per la Redel Reggio Calabria: i neroarancio di coach Cadeo si confermano in grande forma e si preparano per una sfida molto impegnativa contro la Deco Piazza Armerina, squadra accreditata per vincere il campionato. Dopo il successo contro Svincolati Milazzo, ha parlato Emanuel Fernandez Pena, regista e capitano della Viola, con parole cariche di ottimismo e determinazione.

Fernandez Pena e l’obiettivo stagionale

Interrogato sulla posizione in vetta alla classifica dopo cinque giornate, Fernandez ha commentato: “Perché no, me lo potevo aspettare. Inoltre, abbiamo un pubblico incredibile: nelle partite in casa ci stanno sempre vicini e ci aiutano nei momenti più difficili. Noi siamo felici e loro sono carichi, vengono al Palasport per divertirsi, e lavoriamo sodo per farli divertire ancora”.

La prossima sfida contro Piazza Armerina

Sull’attesa partita contro Piazza Armerina, il capitano ha spiegato: “Ora pensiamo a loro. Sono una squadra ben formata e può fare bene. Dopo affronteremo Angri. Dobbiamo affrontarle come abbiamo fatto finora”. Sul suo ruolo da capitano, Manu Fernandez ha aggiunto: “L’obiettivo è vincere come squadra. Quando sto in panchina, tifo per chi è in campo. Chi gioca meglio è giusto che giochi”.

La vittoria contro Svincolati Milazzo e l’unità del gruppo

Fernandez ha parlato anche dell’ultimo successo: “Svincolati Milazzo non ha mai mollato. Sapevamo che erano una squadra dura e ci siamo preparati tutta la settimana. Complimenti a loro perché hanno giocato fino alla fine”. Riguardo allo spirito di gruppo, ha sottolineato: “Siamo tutti disponibili a entrare in partita. Ci sono partite che vanno meglio per uno o per l’altro, ma siamo tutti uniti dentro e fuori dal campo”.