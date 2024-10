Redel Viola, Cadeo: ”Noi determinati, ambiente carico, Milazzo buona squadra”

La Pallacanestro Viola contro gli Svincolati di Milazzo ha anellato la quinta vittoria consecutiva su altrettante partite disputate. Giulio Cadeo durante la consueta conferenza stampa del post partita si è definito soddisfatto per il carattere dei suoi necessario nei momenti nevralgici del match, meno invece per l’iniziale mancanza di carica emotiva. L’head coach neroarancio ha ancora una volta evidenziato i margini di miglioramento degli atleti da lui allenati, confermandone le ottime capacità di gioco.

“Ero convinto questa risultasse la partita più difficile, Milazzo è una buona squadra completa e ben allenata che sfrutta a pieno le sue caratteristiche. Siamo arrivati senza la stessa intensità e carica emotiva degli altri match. Alcune cose che abbiamo preparato – ha evidenziato l’allenatore neroarancio – le abbiamo lasciate da parte ed abbiamo difeso solo con le nostre regole. Bravi i ragazzi a non aver mai mollato, ci sono stati momenti difficili in cui non facevamo canestro. Il nostro carattere ha messo delle pecche alle mancanze tattiche”.

“Oggi non è stato facile per i nostri ragazzi, contro una squadra – ha ribadito l’head coach – con svariate soluzioni. Dove siamo mancati è subentrato l’entusiasmo. Per tutti c’è spazio per migliorare non solo da punto di vista atletico. I giocatori devono sempre collegare il cervello alle loro gambe. Per chi non ha queste qualità deve migliorare la tecnica. Oggi la differenza c’è stata quando abbiamo avuto responsabilità personali. Meglio invece dobbiamo fare nella gestione del vantaggio. Sono molto contento per la passione che si respira e l’ambiente, in tal senso dobbiamo continuare a lavorare, limare le nostre carenze, far crescere i ragazzi soprattutto nel settore giovanile. Sono molto soddisfatto, aldilà del risultato – ha chiosato Cadeo – è l’ambiente intorno che ti dà la forza di continuare”.