Redel Viola senza paura, Milazzo ko al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato Milazzo alla quinta giornata di Serie B interregionale Girone H 2024/2025. La difesa della squadra di coach Cadeo ha funzionato, ma non costantemente. Coach Priulla ha in Quarta e Lalic i suoi principali realizzatori durante il primo quarto. Ai due si è aggiunto anche l’apporto di Scredi e Bolletta. Il gioco dei neroarancio punta sul collettivo, l’intero roster è stato chiamato a recuperare durante il primo tempo colpo sul colpo le incursioni dei siculi. Nel terzo periodo ha iniziato bene Reggio Calabria poi raggiunta dagli ospiti e senza esclusioni di colpi si è giocato punto a punto. L’ultimo quarto è stato molto equilibrato, il break dei padroni di casa a cinque minuti dal termine targato Ani-Cessel risulta decisivo, gli ospiti non riescono a ricucire il +9 maturato dalla Redel che fortifica così il suo primo posto in classifica.

PRIMO QUARTO

La tripla di Paulinus, dopo un errore al tiro degli ospiti, apre il match. Prima Lalic e poi Quarta per Milazzo (3-5). Ancora Quarta per il +4, risponde Fernandez. Cessel per il 7 a 7. Quarta continua a segnare dalla lunga distanza, risponde Idiaru. Ancora Idiaru per l’11 a 10. Quarta ha la mano calda prima dal perimetro e poi in penetrazione (11-15). Lalic, zero su due dalla lunetta. A seguire Lalic da tre per il +7 dei siciliani. Coach Cadeo chiama Time Out. Un errore per compagine, Quarta per il +9 a 3:10 dal termine del primo quarto. Paulinus, uno su due dalla lunetta. Bangu inventa il canestra del -6. Paulinus dopo aver rubato palla porta il punteggio sul 16 a 20. Time Out di Pruilla. Diversi errori offensivi di Milazzo. Bravo Simonetti da sotto canestro per la trasformazione che vale il definitivo 18 a 20.

SECONDO QUARTO

Bangu finalizza per i neroarancio dopo vari tentativi di tiro della Viola (20-20). Simonetti, uno su due dalla lunetta. Ancora Simonetti, questa volta da tre. Donati, uno su due ai liberi. Ivanaj per il +7 di Reggio Calabria. Scredi segna e si prende un supplementare che trasforma, risponde Ivanaj. 29-24 a 6:20. Scredi per gli ospiti, risponde Paulinus. Bolletta, due su due ai liberi. Lalic da tre. Quarta non si ferma più, altra tripla (32-30) a 4:53 dal termine del primo tempo. Lalic, uno su due dalla lunetta. Paulinus, uno su due ai liberi. Ani segna e si prende un libero che non trasforma. Lalic per i suoi. Bolletta da tre per il 35 a 39. Fernandez riporta sotto la Viola, Cessel per i sorpasso a 1:17 dal termine (40-39). Quarta per il controsorpasso. A Giannullo da tre risponde Ani con una buona azione. Vano l’ultimo tentativo dei siculi. Si chiude la seconda frazione di gioco sul 42 a 44.

TERZO QUARTO

Fernandez da tre. Idiaru realizza e guadagna un libero che non trasforma. Paulinus da tre per il 50 a 44 della Viola. Priulla chiama Time Out. Scredi segna, guadagna fallo ma non trasforma. Idiaru per i padroni di casa. Scredi ancora dalla lunetta dopo aver segnato il canestro del -4 e dalla lunetta non sbaglia. Lalic per gli ospiti. Rimsa segna e guadagna la lunetta, trasforma anche il libero. Ani dalla lunga distanza, risponde Scredi. Lalic per il +4 degli ospiti. Scredi da tre. Ani guadagna la lunetta, fa uno su due. Cessel nell’azione successiva guadagna la lunetta, fa uno su due. Lalic da tre. Ani dalla lunetta, due su due ai liberi. Un altro fallo su Ani, ancora su due su due per il giocatore neroarancio. Bolletta, uno su uno. Scredi, uno su due (61-67). Scredi chiamato alla lunetta, fa uno su due. Paulinus, due su due ai liberi. Molto nervosismo in campo. Ani, uno su due, poi su rimbalzo recuperato realizza da tre. Salvatico, uno su due al tiro. Idiaru per il 69 a 69.

ULTIMO QUARTO

Paulinus per la Viola, segna e guadagna la lunetta, trasformando il libero (72-69). Ancora Paulinus per il +5. Di nuovo molto nervosismo tra le due compagini. Paulinus dalla lunga distanza per il +8 a 5:57 dal termine. Rimsa esce per infortunio. Tecnico alla panchina di Milazzo. Paulinus dalla lunetta trasforma il libero (78-69). Bangu dalla lunetta, zero su due. Scredi, due su due. Cessel riporta sul +9 il vantaggio. Rientra Rimsa, due su due ai liberi. Paulinus guadagna la lunetta, Rimsa che esce per cinque falli. Il giocatore neroarancio trasforma entrambi i liberi. Giannullo, uno su due ai liberi. Quarta per il -5 degli ospiti. Cessel con assist di Paulinus. Fernandez in tap in (86-77) ad 1:42 dal termine. Scredi, due su due ai liberi. Bolletta, zero su due ai liberi. Fernandez a pochi secondi dalla fine guadagna l’ennesimo fallo. Il risultato fina è di 88 a 79. La Redel Viola rafforza il suo primo posta in classifica.