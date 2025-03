Basket, Play-In Gold: Monopoli cade ancora, la Viola ribalta Molfetta. Classifica e risultati

Si è conclusa la 7ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B Interregionale, divisioni H e G.

La Redel Viola affronta l’ennesima trasferta pugliese al Palapoli di Molfetta, in cerca di riscatto e punti preziosi per la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Gara iniziata all’insegna dell’equilibrio ma un break dei padroni di casa chiude la prima metà di gara sul 53-35. La Viola con tenancia e la solita intensità difensiva recupera punto su punto e nell’ultimo quarto con un Ani sontuoso ottiene la vittoria.

Sugli altri campi, vittorie esterne e salto in alto in classifica per le due siciliane Piazza Armerina e Milazzo, che negli anticipi di ieri hanno espugnato Brindisi e Bisceglie. La capolista Monopoli perde la seconda gara consecutiva in casa di Matera ma mantiene ancora la prima posizione.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 7ª giornata

Dinamo Basket Brindisi – Siaz Piazza Armerina 69-81

Lions Bisceglie – Svincolati Milazzo 68-78

Felice Scandone Avellino – Basket School Messina 80-58

Angri Pallacanestro – Tecnoeleva Adria Bari 83-74

Virtus Matera – Manelli Basket Monopoli 95-84

DAI Optical Molfetta – Redel Viola 76-84

Classifica Play-In Gold

Manelli Basket Monopoli 24

Siaz Piazza Armerina 22

Felice Scandone Avellino 20

Redel Viola 20

Svincolati Milazzo 20

Angri Pallacanestro 18

DAI Optical Molfetta 16

Lions Bisceglie 16

Basket School Messina 14

Virtus Matera 14

Dinamo Basket Brindisi 12

Tecnoeleva Adria Bari 8

Prossimo Turno

Redel Viola – Dinamo Basket Brindisi

Manelli Basket Monopoli – Angri Pallacanestro

Siaz Piazza Armerina – Felice Scandone Avellino

Svincolati Milazzo – DAI Optical Molfetta

Basket School Messina – Lions Bisceglie

Tecnoeleva Adria Bari – Virtus Matera