La Redel Viola si rialza. A Molfetta vittoria in rimonta

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la prima giornata di ritorno del Play In Gold, la Virtus Molfetta in trasferta. Nel primo quarto, totale equilibrio tra le due squadre, nella seconda frazione hanno dominato i padroni di casa. Bene la Redel all’uscita dagli spogliatoi che dopo aver ricucito lo svantaggio, nell’ultimo quarto sono andati avanti col punteggio portando a casa due punti fondamentali in chiave piazzamento Play Off.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. Per Donati i primi due punti, risponde Sirakov. Ani in reverse per il 2 a 4. Natalini per il pareggio. A Jankovic risponde Ani da tre. Sirakov dalla lunga distanza. Bertoni dalla lunetta, due su due. Bangu ai liberi, uno su due. Sirakov per il 13 a 8. Ani dalla lunga distanza per il -2 neroarancio. Coach Fabbri chiama Time Out. Ani dalla lunetta, due su due. Gulley segna e trasforma il libero supplementare. Ani dalla lunetta, due su due. Ani per il +1 della Viola. Sirakov segna e trasforma il supplementare (19-17). Boniciolli dalla lunetta, due su due. Cessel segna e trasforma il supplementare. Sirakov da tre. Gulley, due su due ai liberi. Gulley dalla media distanza. Stamatis a fil di sirena dalla lunga distanza. Si chiude il primo quarto sul 26 a 25.

SECONDO QUARTO

Stamatis in penetrazione, risponde Giovara. Ancora Giovara per il +4. Idiaru per il 30 a 28. Ani dalla lunetta, due su due. Gulley segna. Cadeo chiama Time Out. Dell’Anna da tre, trasforma anche il libero. Sirakov da tre. Bergamo, uno su due dalla lunetta. Jankovic dalla lunga distanza. Coach Cadeo chiama Time Out. Sirakov dalla lunga distanza. Jankovic per il +11. Sirakov guadagna sul tiro da tre i liberi, trasforma tutti i tiri. Stamatis guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Sirakov per il +15. Con la tripla di Gulley si va all’intervallo lungo, 53 a 35.

TERZO QUARTO

Ani in penetrazione. Idiaru dalla lunga distanza. Coach Fabbri chiama Time Out. Simonetti da sotto per il -11 dei neroarancio. Giovara dalla lunetta, uno su due. Ani dalla lunga distanza. Gulley da tre. Bangu da sotto per il -10. Sirakov per il 59 a 47. Simonetti per il nuovo -10. Bangu dalla lunetta, uno su due. Simonetti per il -7. Coach Fabbri chiama Time Out. Jankovic dalla lunga distanza. Bertoni in penetrazione per il 64 a 52. Jankovic per i padroni di casa. Coach Cadeo chiama Time Out. Ancora Jankovic per Molfetta. Tre liberi per Ani, li segna tutti. Idiaru subisce fallo, tecnico a Farbbri. Ani trasforma il libero. Idiaru, uno su due ai liberi. Stamatis per il -9. Ani trasforma. Coach Fabbri chiama Time Out. Donati per il -5. Si va all’ultimo quarto sul 68 a 63.

ULTIMO QUARTO

A Gulley risponde Stamatis. Ani per gli ospiti. La tripla di Ani vale il 70 a 70. Bangu per il sorpasso. Donati dalla lunetta, due su due. La tripla di Simonetti vale il +7 neroarancio. Donati dalla media distanza (70-79). Gulley per Molfetta. Boniciolli per i neroarancio. Giovara per Molfetta. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Sirakov per il -5 a 44 secondi dal termine. Cessel dalla lunetta, uno su due. Diversi tentativi da tre di Molfetta. Stamatis dalla lunetta, due su due. Risultato finale 76-84 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Dai Optical Molfetta – Redel Reggio Calabria 76-84 (26-24,27-11,15-28,8-21)

Molfetta: Arifkhanov NE, Giovara 7, Bertoni 4, Bergamo 1 , Savoia NE, Seck 0, Natalini 2, Gulley 19, Jankovic 14, Sirakov 28. Allenatore Fabbri

Redel Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 32, Traore NE, Simonetti 9, Boniciolli 4, Cessel 4, Donati 8, Stamatis 11, Dell’Anna 4, Bangu 6. Allenatore Cadeo

Arbitri: Marcello Gerardo Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA).