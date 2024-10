Redel Viola cinica, cala il poker contro Castanea

La Pallacanestro Viola ha affrontato alla quarta giornata di Serie B interregionale girone H 2024/2025 il Castanea al PalaCalafiore. Nel primo quarto dominano i padroni di casa, un accenno di riavvicinamento al termine della seconda frazione di gioco degli ospiti. Il secondo tempo inizia bene per Reggio Calabria, ma si riaccendono i tiratori siculi e si portano sul -10. Nell’ultimo periodo la squadra di coach Cavalieri fa sul serio, riportandosi sotto. Alla fine emerge il cuore dei neroarancio, supportati dal solito straordinario pubblico. Nel derby delle Stretto trionfa la squadra di Coach Cedeo.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. Di Ani i primi due punti. A Boaccasavia risponde Donati con canestro e supplementare, che trasforma. Ai messinesi risponde prima Ani da tre e poi Donati (10-6). Uno su due ai liberi per gli ospiti, Ani ancora da tre. Fernandenz per i neroarancio. (15-9). Diversi errori e molto nervosismo. A Paulinus risponde Roberto da tre. Ancora Paulinus per il 21 a 12. Time Out chiamato da Cavalieri. Simonetti attacca il ferro e segna. Idiaru per il +13. Ivanaj per il 27 a 12. Roberto da tre. Si chiude la prima frazione sul 27 a 15.

SECONDO QUARTO

Roberto per i suoi, risponde Idiaru (30-17). Angarica in sottomano. Diversi errori per compagine. Paulinus in sottomano. Roberto, uno su due al tiro. Sgarlato per i neroarancio (34-20). Angarica da tre. Ancora Angarica in sottomano per il -9 dei siculi, risponde Fernandez. Ani guadagna la lunetta, due su due al tiro (39-25). Paulinus schiaccia ed esalta il pubblico presente. Time Out di Castanea. A Istrefi risponde Ani (45-27). Bellomo alza la parabola per Castanea e realizza il -16. Valenti per il 45 a 31, si chiude su questo punteggio il primo tempo di gioco.

TERZO QUARTO

Diversi errori delle due squadre. Fernandez da tre. Ani per i neroarancio. Idiaru per la Viola (53-33). Boccasavia per i siculi, sbaglia il supplementare Donati per il 56 a 38. Bellomo dalla lunga distanza. Paulinus per i neroarancio. Roberto per Castanea, per il -15. Roberto per i suoi. Coach Cadeo chiama Time Out. Donati per Reggio Calabria, guadagna un supplementare che trasforma (61-45). Bellomo per gli ospiti, risponde Simonetti. 2:16 al termine. Roberto in penetrazione. Simonetti dalla lunetta, uno su due. (63-49). Roberto dalla lunga distanza. Roberto, due su due ai liberi. Fernandez guadagna la lunetta, due su due dalla lunetta. Angarica a fil di sirena realizza il -10 dei siculi. Si va all’ultimo quarto sul 66 a 56.

ULTIMO QUARTO

Roberto per il -8 di Castanea. Il pubblico incoraggia gli atleti neroarancio. Ivanaj dalla lunga distanza per il 69 a 58. Fallo su Ani. Time Out di Castanea. Boccasavia da tre mantiene in partita i messinesi (69-61). Angarica per gli ospiti. Istrefi per il -4. Time Out di coach Cadeo. Match riaperto. Angarica schiaccia e si porta sul 69-67. Paulinus dalla lunga distanza. Ancora una volta il pubblico carica i giocatori. Un errore per compagine. 3:13 dal termine. Angarica per il -3. Paulinus per il 74 a 69. Cessel schiaccia per il +7 dei neroarancio ad 1:36 dalla fine. Fernandez piazza la tripla della sicurezza (79-69). 34 secondi al termine. Ani col cronometro. Fernandez si concede un’altra tripla. Risultato finale 82 a 69.