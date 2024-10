Redel Viola, buona la prima! Vittoria dal finale thriller a Marigliano

La Pallacanestro Viola ha affrontato in trasferta il Marigliano, il primo quarto è stato molto equilibrato. Nel secondo quarto l’allungo di Reggio Calabria per il +8 sui padroni di casa. Al PalaNapolitano la prima giornata di Serie B interregionale girone H ha visto i ragazzi di coach Cadeo gestire bene la terza frazione di gioco, dopo una falsa partenza, allungando ulteriormente sul +12. Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Massaro provano una timida rimonta, fermata immediatamente dai giocatori della Viola con i canestri di Simonetti ed Idiaru. Sul termine qualche errore di troppo dei neroarancio riavvicina nuovamente i campani, ma il punteggio accumulato è sufficiente per la prima vittoria della Redel in campionato.

PRIMO QUARTO

La partita inizia in totale equilibrio. John per il vantaggio (13-12). Paulinus risponde da tre. Lo stesso Paulinus subisce fallo, fa uno su due dalla lunetta. Si va al secondo quarto sul 13-16.

SECONDO QUARTO

Bangu da sotto, errori ai liberi per Marigliano. Idiaru da sotto per il 13-20. Fernandez subisce fallo, fa uno su due. Coach Massaro chiama Time Out. Ogiemwonyi da tre per il -5. Cessel da sotto. Bangu penetra e porta il punteggio sul 16 a 25. Sakalas per i campani, risponde Ivanaj. Filipovic per i padroni di casa. Paulinus dalla lunetta fa due su due (20-29). Gonzalez in penetrazione. Filipovic in allontanamento per il -5. Cadeo chiama Time Out. Filipovic con un tiro difficile si porta sul -3, risponde Simonetti dalla lunga distanza. Gonzalez risponde da due. Fernandez da tre risponde Filipovic (30-35). Donati in lunetta, uno su due. Filipovic penetra per il -4. Ivanaj dalla media distanza. Filipovic ai liberi, due su due. Donati dalla lunetta, due su due. (34-40). Bangu per la Viola per il +8 neroarancio. Il primo tempo si conclude sul 34 a 42.

TERZO QUARTO

Sakalas dalla lunetta, due su due. De Riggi per il -4. Ani segna e subisce fallo, trasforma il libero. Ancora Ani imbeccato da Fernandez (38-47). Spera dalla lunetta, due su due. Si muove molto bene la difesa neroarancio. Ani, due su due per il +9 della Redel. Ivanaj per il 40 a 51. Ani dalla lunetta, due su due. Coach Massaro chiama Time Out. Bangu in coast to coast per il +15. Donati dalla lunetta, uno su due. Gonzalez da tre. Gonzalez, nell’azione successiva, uno su due ai liberi. Sakalas fa uno su due. (46-56). Ivanaj ai liberi, uno su due. Sempre Ivanaj, uno su due dalla lunetta. Ogiemwonyi, due su due ai liberi. Fernandez allo scadere porta il punteggio sul 48 a 60.

ULTIMO QUARTO

Paulinus col turbo va a canestro per il +14. Sakalas risponde dalla lunga distanza. Fernandez piazza una tripla 51-65. Per Sakalas la tripla del -11. Ivanaj, uno su due. Gonzalez segna e subisce fallo, trasforma il libero. Spera da sotto per il -7. Coach Cadeo chiama Time Out sul 59 a 66 a 6:20 da giocare. Simonetti per i neroarancio. Ani ai liberi, uno su due. +10 per la Redel. Spera dalla lunetta, uno su due. Simonetti, due su due ai liberi per il 60 a 71. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Segnano i campani, risponde Simonetti, guadagnando la lunetta e trasformando il libero. 2:40 da giocare. Gonzalez per il -10 di Marigliano. Idiaru da tre. Time Out chiamato da Massaro sul 64-77. Idiaru per gli ospiti. De Riggi dalla lunga distanza. Filipovic per il -10. Sakalas alla lunetta, Cadeo chiama Time Out. Il giocatore di Marigliano fa due su due. 44 secondi al termine, 71-79 il punteggio. Ani da solo, schiaccia, ma si prendo un fallo tecnico per uno “standing”. Sakalas, trasforma il libero. Gonzalez per il -7 a 33 secondi dal termine. Simonetti subisce fallo, due su due per lui ai liberi. (74-83). Filipovic da tre, per il -6 a 19″. Gonzalez in sottomano, risponde Simonetti. Risultato finale 79-85. La Redel soffre, ma conquista all’esordio stagionale i primi due punti in classifica.

Il tabellino

Promobasket Marigliano 2003 – Redel Reggio Calabria 79-85 (13-16; 21-26; 14-18; 31-25)

Marigliano: Spera 8, Ogiemwonyi 5, Filipovic 17, Salakas 20, John 2, Gonzalez 20, Baldino NE, Abate 0, Matrisciano NE, Chiacchio NE, De Riggi 7 Coach Massaro

Viola: Idiaru 7, Ani 13, Paulinus 8, Simonetti 14, Fernandez 9, Sgarlato 0, Marinelli NE, Cessel 2, Donati 11, Ivanaj 13, Nicolò NE, Bangu 8 Coach Cadeo

Arbitri i signori Mattia Mandato di San Nicola la Stada(Ce) e Luca Moriello di Marcianise.