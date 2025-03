Redel Viola in trasferta: sfida alla capolista Monopoli

Match impegnativo e decisivo per i neroarancio in casa della prima della classe, ancora imbattuta nel play-in Gold

È già tempo di palla a due per gli appassionati di basket neroarancio. La Redel Viola prosegue la sua trasferta in terra di Puglia e si appresta ad affrontare questa sera alle 19:00 alla Tendostruttura la capolista di questa vincente fase orologio, la Manelli Basket Monopoli.

Momento delicato per il neroarancio allenati da coach Cadeo: la compagine reggina ha avuto poco tempo a disposizione per smaltire i postumi di una serata amara come quella di domenica a Ruvo contro il Bisceglie.

Non è certo in discussione un posto nei play-off per continuare a sognare la promozione, ma in riva allo stretto preoccupa l’involuzione nelle ultime settimane dopo l’infortunio del capitano Fernandez. L’innesto dei nuovi giocatori, da ultimo il greco Stamatis, richiede ancora tempo perché i meccanismi e le direttive di coach Cadeo vengano assimilate.

Ma tempo, per l’appunto, non ce n’è, e il test che attende stasera la Viola è dei più impegnativi e importanti.

L’avversario

La Manelli Basket Monopoli ha concluso la stagione regolare in seconda posizione grazie a un record di 17 vittorie e 5 sconfitte. I ragazzi di coach Sergio Carolillo hanno fin qui disputato un play-in Gold perfetto: quattro vittorie su quattro che hanno visto cadere, nell’ordine, Matera, Angri, Messina, e da ultima, dopo un tempo supplementare, Piazza Armerina.

Monopoli è squadra completa, esperta e ben costruita dal DS Mauro Lot, che a febbraio ha aggiunto una “ciliegina” serba all’ottimo roster già a disposizione di coach Carolillo: la guardia-ala Djordje Pazin, che dopo esperienze in A2 e B nazionale arriva in Puglia col suo bagaglio di tecnica, fisicità e duttilità, rendendo ancor più espliciti gli obiettivi della società pugliese.

Due vecchie conoscenze della Viola sono protagonisti quest’anno a Monopoli: l’ex neroarancio Timmy Aguzzoli, ala di qualità che sa essere mortifera dal perimetro, e l’esperto play classe ‘98 Donato Vitale. Ma sono tanti i pericoli, la qualità e l’esperienza che arrivano dalle rotazioni di coach Carolillo: l’ala francese classe ’94 Henry Preira porta punti e rimbalzi preziosi, sotto canestro con il duttile pivot classe ‘95 Alessandro Spatti.

Ancora, sugli esterni, Andrea Calisi, esperta combo guardia classe ‘98, e Jakov Milosevic, ala classe ‘99 montenegrina ma cresciuto in Italia, con esperienze in A2 e B nazionale. E infine i vari Feruglio, Caleprico e Formica a supportare la panchina monopolitana.

Arbitri della serata i signori Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Luca Mogavero di Bellizzi.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa e in condivisione sulla pagina facebook della Redel Viola.