Redel Viola in trasferta a Piazza Armerina: banco di prova per la capolista

La gara contro la SIaz per capitan Fernandez e compagni è l’ennesimo banco di prova e i piazzesi sono pronti a rendere la vita difficile ai neroarancio

Redel Viola vicina all’ennesimo test della stagione. Big match stasera alle 18:00 al PalaFerraro di Piazza Armerina tra i neroarancio e i Leoni bianconeri allenati da coach Ceccato.

Trasferta di Piazza Armerina: un banco di prova per la capolista

Appetitoso questo sesto turno della Division H di B Interregionale, con la Viola ospite dei piazzesi, una delle compagini meglio accreditate ai box di partenza, mentre la diretta inseguitrice – e prossima avversaria del Palacalafiore – Angri ospita in casa la sorprendente Castanea.

I neroarancio sono a lavoro per quella crescita tecnica e tattica fondamentale per coach Cadeo e imprescindibile per pensare ai traguardi ambiziosi di fine stagione.

La trasferta di Piazza Armerina per capitan Fernandez e compagni è l’ennesimo banco di prova e i piazzesi sono pronti a rendere la vita difficile alla capolista.

L’avversario: la Siaz Piazza Armerina

La Siaz Piazza Armerina del presidente Fabio La Versa è ripartita dalla conferma del gm Genovese e della guida tecnica di Ceccato. Due passaggi a vuoto a inizio campionato e la partita rinviata di domenica scorsa a Messina per il maltempo (e il palazzetto allagato) lasciano al momento i piazzesi fermi a quota 4 punti.

Tra conferme e nuovi innesti, forze giovani ed esperienza, i bianconeri quest’estate sono stati considerati dagli addetti ai lavori tra le Big del campionato 2024/2025.

Ex Viola e nuovi innesti della Siaz

Tre gli ex Viola nel roster siciliano: Angelo Luzza, ala navigata di 197 cm l’anno scorso a Cassino, il capitano neroarancio della passata stagione Thomas Binelli e l’esperto Marco Laganà, una delle armi più affilate nelle rotazioni di coach Ceccato.

Confermati il capitano Occhipinti, il pivot Rotondo e l’ala forte Minore. Importante quest’estate l’arrivo da Messina di Bozidar Labovic, guardia montenegrina classe 2000, ma soprattutto del paraguaiano con origini siciliane Vincenzo “Vicho” Ochipinti, guardia temibile con all’attivo diverse esperienze nella sua nazionale.

Altri innesti per la Siaz sono il play-guardia Matteo Girone, di rientro dopo l’esperienza abruzzese a Roseto, e il classe 2001 Simone Farina, ala forte l’anno scorso in B interregionale con il Pordenone.

Arbitri e trasmissione in streaming

Arbitri della serata saranno i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa. La gara verrà trasmessa in diretta streaming a pagamento sul sito internet della squadra di casa.