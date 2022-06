Referendum ed elezioni comunali, l'affluenza nel reggino alle 12:00

Cittadini alle urne in 20 Comuni della provincia di Reggio Calabria.

Oltre al referendum sulla giustizia, che coinvolge tutto il Paese, si voterà per l'intera giornata di oggi, fino alle 23 per eleggere i sindaci ed i consiglieri comunali di venti Comuni nel reggino. Al termine del voto si procederà prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 di lunedì 13 giugno, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.

Vediamo di seguito l'affluenza al voto ferma alle ore 12:00.

REFERENDUM

I dati dell'affluenza alle 12: la media è poco sopra il 6 per cento (dato parziale 6.17%)

I primi dati del Viminale parlano di un partecipazione molto bassa al referendum della giustizia: l'affluenza è poco sopra il 6 per cento. Il quorum, dunque, sembra essere lontano.

In Calabria la percentuale dei cittadini che hanno espresso il proprio voto sul referendum giustizia è del 4,71% (dato parziale).

AMMINISTRATIVE COMUNI REGGIO CALABIA

ANTONIMINA - 21,38%

BAGNARA CALABRA - 10,33%

BOVALINO - 16,71%

CALANNA - 13,75%

CAMPO CALABRO - 19,35%

CARAFFA DEL BIANCO - 10,49%

CAULONIA - 13,04%

CIMINA' - 10,00%

GROTTERIA - 15,92%

LAGANADI - 16,67%

MOTTA SAN GIOVANNI (*) - 17,54%

PALMI - 16,54%

PLACANICA (*) - 23,44%

SAN FERDINANDO - 15,43%

SAN LORENZO - 7,15%

SAN PROCOPIO (*) - 6,14%

STAITI - 8,53%

TERRANOVA SAPPO MINULIO - 19,21%

VARAPODIO - 9,40%

VILLA SAN GIOVANNI - 18,09%