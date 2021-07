Referendum giustizia: centinaia di firme raccolte a Reggio Calabria - FOTO

Entra nel vivo la raccolta firme per i referendum della Giustizia fortemente voluti dalla Lega e dal Partito radicale. I gazebo presenti in tutte le piazze d'Italia, in soli due giorni, hanno già collezionato migliaia di consensi. I banchetti sono stati allestiti anche a Reggio Calabria e provincia.

Sono quasi 1500 i gazebo organizzati dalla Lega nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio da Nord a Sud dello Stivale. Dalla società civile, al mondo dello spettacolo, della cultura, politici e non, tanti stanno aderendo all'iniziativa Lega-Radicali per riformare la giustizia.

"Io sono in giro per l'Italia per chiedere agli italiani - ha detto Salvini ai microfoni di Sky Tg24 - una firma in tutti i Comuni da Lampedusa a Bolzano, per 6 referendum sulla giustizia. Il Parlamento ci ha provato per 30 anni senza successo. Ora noi chiediamo il mandato ai cittadini per: separazioni delle carriere, tempi certi dei processi, eliminazioni delle correnti in magistratura e in politica dai tribunali, responsabilità civile per i magistrati che sbagliano, tutela dei sindaci e degli amministratori locali. Meno tasse, processi più veloce, più fondi per le imprese. Spero che molti, aldilà delle bandiere di partito, firmino questa raccolta".