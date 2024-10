Le regate veliche di Reggio e Crotone un investimento sul turismo e sul futuro

Venerdì 17 febbraio parte la “Carnival Race”, la regata internazionale della classe Optimist che si svolge a Crotone sotto l’egida della FIV. Un appuntamento giunto alla ottava edizione e che fa il “pendant” con la più antica Mediterranean Cup che conta 37 edizioni.

La Calabria, con le sue classiche della vela giovanile a carattere internazionale, destagionalizza gli eventi velici per cui la regata Mediterranean di Reggio Calabria si svolge nel mese di Novembre e la Carnival race a Crotone nel mese di febbraio. La Regione Calabria ha puntato su questi due grandi eventi con il finanziamento nella campagna di Calabria Straordinaria per far conoscere ancor di più le bellezze della nostra regione e le sue attività sportive che cosi diventano attrattori di turismo.

La regata, che inizierà a fine settimana, è interessante per la qualità dei partecipanti e il Circolo Velico Reggio sarà presente con la sua squadra agonistica per misurare le proprie capacità marinare con le esperienze veliche di altri Paesi.

L’amministrazione Comunale di Crotone insieme al Club Velico di Crotone ha dato vita ad un calendario di eventi che accompagnano e animano i giorni di regata e forniscono una immagine turistica della Calabria e della città che è unica nel panorama nazionale e internazionale