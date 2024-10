Reggina, 1-1 nel primo vero test stagionale. Arrivano altri due volti nuovi

Primo vero test per la Reggina di Maurizi, che dopo le sgambate contro formazioni dilettantistiche ha affrontato questo pomeriggio la Sicula Leonzio, guidata da Francesco Cozza nella scorsa stagione ad una cavalcata trionfale in serie C.

Gli amaranto, presso il centro sportivo S.Agata, hanno affrontato la formazione siciliana, 1-1 il risultato finale con due reti arrivate dagli undici metri. Vantaggio amaranto con un rigore realizzato da De Francesco, ospiti che pareggiano a tempo scaduto sempre dal dischetto con Bonfiglio. Mister Maurizi punta con decisione sul 4-3-1-2, con Tulissi schierato sulla trequarti dietro gli attaccanti Bianchimano e Sciamanna.

VOLTI NUOVI – La Reggina 1914 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Salvatore Tazza. Il difensore classe ’98 arriva in prestito dal Benevento fino al 30 Giugno 2018. Originario di Napoli, Tazza è cresciuto nelle giovanili del Benevento per poi approdare al Bologna dove ha effettuato due stagioni nella compagine “primavera” collezionando quarantadue presenze realizzando una rete.

Nella giornata odierna, il giovane classe ’98 Vincenzo Comandè ha firmato l’addestramento tecnico. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha indossato anche le maglie di Hintereggio (C2) e Messina (Serie C) per poi approdare nuovamente in amaranto nella stagione 2015/16 esordendo nella gara di Coppa Italia vinta dalla Reggina contro il Due Torri con il risultato di 1-0.