Reggina, a Vibo per reagire allo schiaffo. Zeman: ‘Giocheremo per i tifosi’

Reagire, per 163 milioni di motivi. Impossibile non ironizzare sulla trasferta della Reggina domani sul campo della Vibonese, città che ha appena sbancato il Superenalotto con una vincita record memorabile. Se a Vibo è caccia al fortunatissimo vincitore, domani al ‘Luigi Razza’ sarà caccia ai tre punti. Ne ha bisogno la squadra di casa, allenata da Costantino, all’ultimo posto in classifica assieme al Melfi. Solo sei i punti raccolti sinora dalla Vibonese, cinque di questi tra le mura amiche. Saraniti, autore di 4 gol in campionato, il giocatore da tenere particolarmente d’occhio da Gianola e compagni.

Ha bisogno di un risultato positivo anche la Reggina di Zeman, reduce dal clamoroso 2-6 subito al Granillo la scorsa settimana contro il Matera. Troppo pesante il ko, troppo forte lo schiaffo ricevuto per non sperare in una reazione emotiva e nervosa. Il tecnico amaranto, fatta eccezione per un paio di elementi, ha a disposizione un organico particolarmente giovane. Sconfitte come quella subita nell’ultimo turno di campionato rappresentano (in un modo o nell’altro) bivi che delineano l’andamento di una stagione. Zeman è sicuro che non ci sarà alcuna ripercussione: ‘Abbiamo giocato 9 partite su 10 in un modo, noi siamo quelli delle prime 9 giornate. Non incontreremo ogni settimana un Matera in forma strepitosa.Dobbiamo tornare a gestire la palla con velocità e puntare la porta avversaria con decisione’.

Domani niente tifo organizzato per la Reggina, gli Ultras della curva infatti hanno annunciato che la trasferta di domani verrà disertata. Zeman si schiera apertamente con loro. ‘Non trovo giusto che i nostri tifosi non possano seguirci in trasferta, chi non è delinquente non deve essere trattato come tale. Vogliamo far bene anche per loro che non potranno esserci, io ho una carica mille volte superiore e spero anche la squadra vorrà rispondere sul campo a questa ingiustizia’.



Quale Reggina sul campo della Vibonese? Su eventuali cambi di formazione, il tecnico boemo chiarisce: ‘Sarebbe delittuoso fare cambi dopo un 2a6, sarebbe come gettare all’Inferno qualcuno’. Un cambiamento…e mezzo sembra però profilarsi rispetto alla gara con il Matera. A centrocampo salvo sorprese rientrerà Bangu dal primo minuto, a completare la linea mediana con Botta e De Francesco. In difesa Zeman deve decidere se confermare la coppia Gianola-De Bode (apparsa in difficoltà contro i rapidi attaccanti del Matera) o scegliere Cucinotti al posto dello squalificato Kosnic. In attacco nessuna modifica, Oggiano farà compagnia alla coppia Coralli-Porcino, quantomai in forma e affiatata nelle ultime settimane.



PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3) – Sala, Cane, Gianola, De Bode, Possenti; Bangu, Botta, De Francesco; Oggiano, Coralli, Porcino. All. Zeman