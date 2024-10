Reggina, la Juve Stabia fa paura come la classifica. Zeman: “Dobbiamo fare punti”

di Pasquale Romano – La clessidra inizia a svuotarsi. La Reggina domani farà visita alla Juve Stabia, quarta forza del campionato che ha nello score casalingo la principale prerogativa. Se si aggiungono le antiche e note difficoltà esterne degli amaranto e la pesantissima assenza dello squalificato Coralli, le quote per scommettere chi porterà a casa i 3 punti dovrebbero essere chiuse da giorni. Un’altra collina da scalare per la Reggina, quasi uguale a quella affrontata una settimana fa contro il Lecce, con il pronostico in favore dei salentini rispettato al triplice fischio.

“La squadra continua a lavorare bene e sono molto felice di quello che stiamo facendo in queste settimane. La nostra condizione atletica non è quella del secondo tempo con il Lecce, le forze sono state inferiori rispetto a Cosenza. Rispetto al girone di andata abbiamo un punto in più, ma la classifica è diversa, i risultati delle altre non dipendono da noi, sappiamo di dover fare tanti punti da adesso fino alla fine“, ha dichiarato Zeman in conferenza stampa, cosciente di come la situazione in classifica richieda di mettere fieno in cascina, e alla svelta.

“Stando a quello che si è visto in questo campionato, Bianchimano sembra il sostituto naturale di Coralli. Bianchimano permette di attuare due soluzioni, palla lunga e palla a terra perché ha centimetri ma anche qualità. De Vito di settimana in settimana sta crescendo nell’intesa con i compagni, non è facile inserirlo perché dal mio punto di visto i centrali stanno facendo bene, coprendo anche qualche errore che arriva da altre parti”, ha concluso il tecnico boemo offrendo due indizi riguardo le scelte di formazione. Sarà Bianchimano il naturale sostituto di Coralli, mentre De Vito dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina con i centrali Kosnic e Gianola confermati.

Sembrano essere due i dubbi del tecnico amaranto, entrambi sulla fascia destra. Davanti a Cane, la catena sarà completata da uno tra Bangu e Knudsen in linea mediana, e Leonetti o Maesano nel tridente offensivo. Con quest’ultimo in campo, lo schieramento assomiglierebbe tanto ad un 4-5-1, cosi come visto contro il Lecce nell’ultima gara di campionato. Da sola al terz’ultimo posto con 23 punti in classifica, la Reggina non dovrebbe ottenere sul campo della Juve Stabia i punti salvezza complice un avversario decisamente superiore. Ma è arrivato il momento di pensare a farlo, anche perchè le vittorie inaspettate in coda iniziano a moltiplicarsi.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3): Sala; Cane, Gianola, Kosnic, Possenti; Bangu (Knudsen), Botta, De Francesco; Leonetti (Maesano), Bianchimano, Porcino. All. Zeman