Reggina, a Trapani trasferta durissima. Pesano le assenze, Maurizi: “Rialziamoci”

di Pasquale Romano – Tra cerotti e timori. Dopo la sconfitta subita nel derby con il Cosenza, la Reggina deve fare i conti con una delle trasferte più insidiose del campionato. Gli amaranto domani saranno di scena sul campo del Trapani, una delle big del girone meridionale di serie C, e dovranno fare i conti con diverse assenze.

Bianchimano, Garufi e Di Livio i sicuri indisponibili, Tulissi e Sciamanna inseriti nella lista dei convocati ma difficilmente scenderanno in campo: “Parlo solo di chi va in campo -taglia corto mister Maurizi in conferenza stampa-la sconfitta nel derby non può farci piacere, anche perchè io non vorrei perdere mai. Quando si cade bisogna rialzarsi e andare avanti. Sconfitte e vittorie vanno messe alle spalle”.

Consapevole dell’alto coefficiente di difficoltà che attende De Francesco e compagni in terra siciliana, il tecnico amaranto analizza pregi e difetti della propria squadra: “Affrontiamo una sfida a cui speriamo di approcciarci con la giusta determinazione e la rabbia necessaria nell’agonismo. Se devo trovare un difetto nel nostro Dna manca un po’ di aggressività ma siamo una squadra che ha valori buonissimi, oggi dobbiamo stare sereni ed essere consapevoli di quello che siamo”.

Contro il Trapani (considerate assenze e caratura dell’avversario) Maurizi potrebbe riproporre il 4-3-2-1 visto contro il Cosenza, con Porcino e De Francesco a galleggiare dietro l’unica punta, in questo caso Sparacello. Silenzi l’alternativa per il reparto offensivo, mentre Tulissi (al rientro dopo l’infortunio) salvo sorprese non sarà rischiato dal 1′. Sarà un same complicato per una Reggina che vuole dimenticare il derby perso con il Cosenza, al termine di una prova opaca e priva del giusto mordente.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-2-1) – Cucchietti; Laezza, Gatti, Di Filippo, Solerio; Fortunato, Mezavila, Marino; Porcino, De Francesco; Sparacello.

Indisponibili: Bianchimano, Garufi, Di Livio.