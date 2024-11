Reggina, 2-2 sul campo della Vibonese. Amaranto eliminati dalla C.Italia, ora testa al campionato

E’ un bicchiere mezzo pieno o vuoto quello che si ritrova la Reggina al termine del 2-2 maturato sul campo della Vibonese? La risposta arriverà domenica, quando gli amaranto debutteranno in campionato sul campo del Fondi. Per il momento la formazione di Zeman deve salutare la Coppa Italia, dopo aver accarezzato per qualche il minuto la qualificazione.

Al ‘Razza’ di Vibo infatti serviva una vittoria per qualificarsi al prossimo turno, Reggina in vantaggio con il giovane Bangu al minuto 37. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina bagna nel migliore dei modi l’esordio in amaranto e su invito dalla sinistra di Porcino ha realizzato l’1a0. Zeman, nel consueto 4-3-3, ha optato per Licastro e non Sala tra i pali, Bangu nel reparto mediano e l’esperto Coralli al centro dell’attacco, tra Lancia e Carpentieri.

Nella ripresa esordio anche per Botta, entrato al posto di Carpentieri, a rischio doppio giallo, con Bangu avanzato nel tridente offensivo. si sposta nel ruolo di attaccante sinistro. Complice una corale disattenzione difensiva amaranto, in apertura di ripresa Chiavazzo ha ristabilito la parità, superando Licastro di destro. E’ il momento peggiore per la Reggina, colpita nuovamente al 63′ da Saraniti, in un’azione che sembra viziata da una posizione di off-side.

Con la qualificazione volata via, la Reggina spinge nel tentativo di evitare la seconda sconfitta in Coppa Italia. Pochi minuti e gli amaranto ritrovano il pareggio con De Francesco dagli undici metri, rigore assegnanto per un fallo di mano in area dei padroni di casa. Nessuna vera chance per Coralli e compagni negli ultimi venti minuti per completare la rimonta, entra anche l’ex Crotone Tripicchio ma il risultato si fissa sul 2-2.

Adesso la Reggina può concentrarsi esclusivamente sul campionato, domenica gli amaranto esordiranno sul campo del Fondi. Servirà tempo per trovare l’intesa tra gli ultimi arrivati (anche a corto di preparazione) e i giocatori già a disposizione Zeman dal ritiro di Cotronei. Il tempo dei test si è concluso, da domenica si fa sul serio. La Reggina saluta la Coppa Italia tra luci e ombre, segnali confortanti e amnesie da eliminare.

VIBONESE CALCIO – REGGINA 2-2

Marcatori: 38’ Bangu, 52’ Chiavazzo, 63’ Saraniti, 69’ De Francesco (rig).

VIBONESE: Russo, Franchino, Paparusso, Giuffrida (70’ Yabre), Manzo, Sicignano, Chiavazzo, Legras, Saraniti, Leonetti (91’ Tindo), Scapellato (76’Rossetti) .All. Costantino

REGGINA: Licastro, Maesano (62’ Cane), Porcino, Bangu, De Bode, Gianola, Carpentieri (46’ Botta), Forgione, Coralli, De Francesco, Lancia (77’ Tripicchio). All. Zeman

Arbitro: Curti di Milano.

Ammoniti: Forgione, Porcino, Carpentieri, Russo

Recupero: 0’ pt, 3’ st