Reggina-abbonamenti, la comunicazione ufficiale a breve

Ormai ci siamo. La Reggina, in attesa che arrivi qualche notizia dall’amministrazione comunale riguardo il cronoprogramma sul riposizionamento dei seggiolini, avvierà comunque la sua campagna abbonamenti.

E’ assai probabile, ma questo lo scopriremo a breve, che per il momento non venga inclusa la Tribuna Est e comunque la società, giustamente, ha ritenuto di non poter aspettare oltre.