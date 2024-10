Reggina-abbonamenti. Fitto scaduto ma si continua al S. Agata. Orari e modalità

E’ scaduto alla mezzanotte di ieri il fitto della Reggina 1914 per il centro sportivo S. Agata. Come più volte ribadito, a partire da questo momento e fino al 30 giugno del 2019, a gestire l’intera struttura sarà l’Asd Magna Grecia del presidente Girella.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti intanto per trovare una soluzione alla prima squadra, priorità ritiro pre campionato, quindi campo di allenamento, spogliatoi e forse foresteria, per quello che riguarda invece il settore giovanile e la scuola calcio, tutto ancora da decidere.

Nel frattempo c’è una prima fase di campagna abbonamenti da completare e fino al prossimo 7 luglio ci sarà la possibilità di sottoscrivere ancora le tessere dei vari settori. Lo si potrà fare al centro sportivo S. Agata ed è bene precisarlo, dopo qualche voce venuta fuori nelle ultime ore di eventuali spostamenti ma anche per rispondere a tutti coloro che da giorni chiedono informazioni.

Così come precedentemente comunicato dalla società gli orari rimangono invariati, la mattina dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio dalle 16 alle 19. Non è necessario avere la Tessera del Tifoso per sottoscrivere l’abbonamento e per quanto riguarda la Gradinata, si ricorda che il settore verrà aperto al raggiungimento di 1000 abbonamenti, altrimenti come già successo nella passata stagione, i tifosi verranno dirottati in Tribuna Ovest.