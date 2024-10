Reggina, abbonamenti con partenza sprint. Buoni i primi dati

Proprio ieri si scriveva di una risposta che la tifoseria avrebbe dovuto dare ad un cambiamento che la società sta cercando di portare avanti. Il presidente Mimmo Praticò aveva messo tra le priorità e quindi gli obiettivi da raggiungere, il riavvicinamento della gente alla squadra e la campagna abbonamenti in questo senso potrebbe dare le prime risposte.

Si ricorda che la sottoscrizione è stata suddivisa in tre fasi, la prima partita nella giornata di ieri, si concluderà il 30 giugno, giorno in cui è fissato pure il termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato.

Le altre due fasi per l’ultima decade di luglio ed agosto. Gli scettici ipotizzano addirittura di un dimezzamento rispetto ai circa 2500 abbonati dello scorso anno, la società invece punta a superare quella quota, convinta di poter riaprire anche il settore di gradinata, quindi la Tribuna Est andando oltre i 1000 abbonati.

Intanto la partenza è stata di quelle interessanti con circa 200 tessere già sottoscritte, non male.