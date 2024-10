Reggina-Acireale: partita sospesa. Gli ospiti erano in vantaggio

Con l’Acireale in vantaggio per 1-0 e la Reggina con l’uomo in meno, il match viene sospeso per un malore che ha colpito il direttore di gara. Da definire la data in cui si dovrà giocare e ripartire dal secondo tempo, con gli amaranto sotto di una rete, oltre che di un calciatore, vista l’espulsione di Ba.

Primo tempo

Ha deciso di ambiare ancora mister Pergolizzi e per la sfida contro l’Acireale torna con la difesa a tre. E così davanti a Martinez i confermati Girasole e Bonacchi insieme a Cham, a destra Vesprini, in mezzo Ba, Urso e Barillà Giuliodori alto a sinistra, a destra Provazza, prima volta da titlare e Barranco.

Al quarto minuto punizione dal limite per la Reggina. Si incarica della battuta Barillà che però calcia sulla barriera. La squadra amaranto è in costante possesso della palla e ci prova al decimo con un tiro dalla distanza di Urso che sorvola la traversa. Gran giocata di Ba sulla corsia di sinistra che serve in area il capitano, la sua girata è ben parata da Zizzania. Al quindicesimo gran lancio di Urso verso Provazza che si presenta davanti al portiere ma defilato, colpisce e il tiro viene respinto. Si gioca a senso unico.

Fallo netto in area di rigore ai danni di Vesprini, per l’arbitro è tutto regolare, Grandi proteste degli amaranto. Nella circostanza viene ammonito Pergolizzi. Il primo spunto per l’Acireale arriva poco prima della mezz’ora con una iniziativa di Loukaris che supera due difensori ma la sua conclusione è debole. Al trentunesimo punizione del solito Urso, interviene Girasole, ma la sua girata di testa non trova la porta. A cinque dalla chiusura del primo tenpo Acireale costretto al cambio con l’uscita di Cassese, per lui Capogna. Al primo vero tiro in porta degli ospiti arriva la rete del vantaggio con Di Mauro dopo una evidente distrazione difensiva degli amaranto, Acireale in vantaggio.

Protesta per un fallo subìto Ba che prima viene ammonito e poi espulso dal direttore di gara. Reggina sotto di una rete e con l’uomo in meno. Nel finale grande opportunità per Barranco che in scivolata non trova lo specchio della porta. In pieno recupero su angolo la Reggina protesta per un altro intervento in area. Si chiude così la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La Reggina si presenta in campo nel secondo tempo, l’Acireale entra con diversi minuti di ritardo mentre non arriva la terna arbitrale. I giocatori vengono richiamati dai propri dirigenti fuori dal rettangolo di gioco, dagli spalti si attendono notizie. Lo speaker dello stadio annuncia un ritardo di quindici minuti. Una seconda comunicazione ufficializza la sospensione del match per un malore accusato dal direttore di gara.