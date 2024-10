Reggina-Acireale: attesa per il verdetto del Giudice Sportivo

Reggina-Acireale è stata sospesa alla fine del primo tempo per un malore accusato dal direttore di gara. Il match vedeva gli ospiti in vantaggio di una rete e con un uomo in più in campo per l’espulsione del centrocampista Ba. L’arbitro Andrea Giordani ha mandato le squadre negli spogliatoi e da quel momento non si è più visto.

Durante l’intervallo è stato chiamato a gran voce il medico sociale Pasquale Favasulli che prontamente è intervenuto in soccorso dell’arbitro, il quale inizialmente aveva chiesto quindici minuti in più prima di rientrare in campo, così come annunciato dallo speaker dello stadio.

Salvo poi rinunciare dichiarando l’incontro definitivamente sospeso. Adesso si attende il verdetto del Giudice Sportivo per capire in maniera più chiara attraverso il referto arbitrale la precisa dinamica rispetto all’accaduto.