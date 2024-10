Reggina, addio Sciamanna: “Ringrazio società, compagni e tifosi”. Cavese la destinazione?

Jacopo Sciamanna e la Reggina, le strade si separano: la notizia arriva direttamente dal profilo Instagram del calciatore, che con un lungo post ha voluto salutare il club amaranto. Il giocatore nativo di Viterbo ha voluto ricordare tutti coloro che, in quest’anno trascorso in riva allo Stretto, gli sono stati accanto: dalla società a compagni e staff tecnici, senza dimenticare i tifosi.

Per l’ex Correggese, adesso, due le principali piste da seguire per il futuro: sulle sue tracce ci sono Cavese e Bari, entro ventiquattr’ore al massimo la scelta definitiva. Con il club di via Petrara sarà rescissione. Di seguito il post d’addio del calciatore laziale.

