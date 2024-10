Reggina, agitazione nel settore giovanile. Belardi attende incontro con Praticò

Giorni delicatissimi in casa amaranto. Le difficoltà societarie, esternate con il doppio comunicato dei giorni scorsi, non possono che ripercuotersi su tutto l’ambiente amaranto. La formazione di Cevoli è reduce da due sconfitte esterne, contro avversari (giusto ricordarlo) che a differenza della Reggina lotteranno per i primi posti e sono state costruite con questa intenzione.

A fare eccezione, in casa amaranto, sono gli ottimi risultati del settore giovanile. Berretti, Allievi e Giovanissimi, tutte le formazioni si trovano in vetta o quasi alle classifiche, merito dell’egregio lavoro svolto dal responsabile Emanuele Belardi e tutto il suo staff.

A scuotere la serenità per i risultati delle formazioni giovanili amaranto arriva lo stato di agitazione che potrebbe portare nell’immediato a clamorose novità. Carmelo Romeo, da poco arrivato nello staff societario, sta provando a risolvere la situazione, ma le difficoltà (di carattere economico anche in questo caso) sono evidenti e di difficile risolvibilità.

Emanuele Belardi, responsabile del settore giovanile con un contratto firmato la scorsa estate di 3 anni, attualmente si trova fuori sede. La prossima settimana incontrerà il presidente Mimmo Praticò, dal colloquio emergeranno le volontà e al momento non si esclude nulla, comprese le dimissioni di Belardi e parte dello staff del settore giovanile.