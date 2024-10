Reggina al Granillo con Alessio Viola. Oggi presentazione dei nuovi

Con un manto erboso tornato quasi alla normalità, il Granillo in questi giorni è campo di allenamento per la Reggina. Salvo clamorosi ulteriori rinvii, la stagione partirà il prossimo 16 settembre e per quella data mister Cevoli conta di avere un gruppo pronto e di recuperare parte di quegli elementi che non sono al meglio della condizione fisica.

Marino lo si è visto nella seconda parte di gara a Siracusa, rimane qualche dubbio sulla possibile utilizzazione di Salandria già dalla prima di campionato, la piacevole sorpresa è stata rivedere Alessio Viola con il pallone tra i piedi, pur consapevoli che per il ritorno certo a quindi la possibilità di giocare una partita vera, bisognerà aspettare ancora.

Oggi è il giorno della presentazione dei nuovi, sempre a Granillo nel primo pomeriggio rivedremo Zibert e conosceremo Solini e Tassi.