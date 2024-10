Reggina, al via la nuova stagione con la coppa Italia. Le date

La Reggina è stata inserita nel girone “M” della Coppa Italia di serie C insieme a Vibonese e Siracusa. Le date nelle quali si svolgeranno i primi tre turni della Fase Eliminatoria sono le seguenti:

1^ giornata: Domenica 5 Agosto 2018

2^ giornata: Domenica 12 Agosto 2018

3^ giornata: Domenica 19 Agosto 2018

GIRONE con tre squadre

Le squadre in ciascun girone effettueranno tre giornate di calendario con gare di sola Andata. Ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

1^ giornata – viene determinata la squadra che riposa e la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

2^ giornata – nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

3^ giornata – la terza giornata verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.