Reggina, di Alessio Viola parla Taibi. E potrebbe non essere finita qui

I giudizi degli addetti ai lavori parlano di una buona squadra, quella costruita da Massimo Taibi. Un organico tutto nuovo per cercare di alzare l’asticella rispetto agli ultimi due campionati e magari sognare qualcosa di ancora più importante.

Il mercato non è stato ancora completato, lo ha dichiarato lo stesso Cevoli al termine dell’amichevole che gli amaranto hanno giocato all’Arechi di Salerno contro la compagine locale. Taibi sta cercando di concludere una delle ultime operazioni, ricordando che con il gruppo vi è già Petermann ed a breve si aggiungerà anche Alessio Viola.

Su Gazzetta del Sud la conferma del Ds: “Ci siamo per il ritorno di Viola in amaranto, bisogna definire gli ultimi dettagli con la Virtus Francavilla”. Si ricorda che nell’operazione vi è l’inserimento di Sparacello che intraprenderà il percorso inverso.

Potrebbe non essere questo l’ultimo movimento in entrata nonostante le dichiarazioni, forse strategiche, del responsabile dell’area tecnica, visto che sin dal suo insediamento ha parlato della necessità di avere in squadra un attaccante di categoria, esperto ed abituato a fare gol.