Reggina: la pausa, il recupero degli infortunati, il calciomercato

Dopo più di venti giorni di lavoro durissimo, mister Pergolizzi concede ai suoi quattro giorni pieni di riposo. Meritati, per come il gruppo ha risposto alle sollecitazioni del tecnico e del preparatore atletico, senza mai risparmiarsi e con quella attenzione che uno esigente come il mister pretende in ogni seduta. La squadra riprenderà a lavorare sabato 17, mentre per il 19 è previsto il primo dei quattro allenamenti congiunti programmati, con gli amaranto impegnati contro la Melitese. In questi giorni, invece, si cercherà di recuperare e far tornare in gruppo gli acciaccati, in modo particolare Renelus e Rajkovic, quest’ultimo infortunatosi qualche giorno dopo il suo arrivo.

Leggi anche

Sul fronte mercato è probabile che la società intenda muoversi prima liberandosi di quei giocatori ritenuti fuori dal progetto tecnico per poi consegnare a Pergolizzi almeno altri due elementi, uno in mezzo al campo soprattutto dopo la partenza di Mungo e l’altro in attacco, in attesa di capire come si svilupperà la vicenda che riguarda Rosseti.