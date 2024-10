Reggina ancora lontana dal Granillo. Dove? Non si sa, adesso gli abbonati si fanno sentire

Reggina-Monopoli al Luigi Razza di Vibo, la prossima gara con il Siracusa ancora lontano da casa e forse anche quella con il Francavilla. Rispetto a quanto era stato detto in precedenza si sono dilatati i tempi di intervento sulla bullonatura della copertura della Tribuna Ovest e la squadra amaranto sarà costretta a giocare un’altra partita che doveva essere al Granillo, ancora fuori.

Dove? Mah, ad oggi è difficile dare una risposta certa, perché facendo un’analisi della situazione campi vicini alla nostra città, individuarne uno disponibile diventa complicato. Perché? Perché rispetto alla situazione precedente, la prossima settimana si giocherà un turno infrasettimanale e pensare di poter scendere in campo a distanza di due giorni è impossibile. Questo per quello che riguarda Vibo ed eventualmente Rende. Ed allora l’ipotesi più accreditata diventa Catanzaro che appena tre giorni addietro avrebbe dovuto vedere la Reggina protagonista contro i padroni di casa, match poi rinviato per il maltempo.

C’è da ricordare che insieme a tutto questo, le decisioni bisognerà prenderle in due, nel senso che qualunque tipo di scelta dovrà essere condivisa con il Siracusa e non è per nulla scontato che le due società viaggino verso la stessa direzione.

In tutto questo ci sono 1500 abbonati che da giorni chiedono a gran voce tutela e spiegazioni attraverso i social, le trasmissioni televisive e radiofoniche, dopo aver assorbito quasi silenziosamente il primo colpo. Dai più, visto l’attuale momento, gli stessi sono stati definiti eroici per l’ennesima dimostrazione di attaccamento e fiducia verso società e squadra, ma oggi si trovano di fronte ad una situazione paradossale. Non chiedono nulla di particolare nonostante il fortissimo disagio economico e logistico, solo che qualcuno della società dica qualcosa in merito.