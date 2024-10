Reggina, arriva il messaggio di Garufo: “Me ne vado in silenzio, ma, consapevole di aver lasciato qualcosa nei vostri cuori”

Toccante ed intenso il saluto alla Reggina di Desiderio Garufo, fra i giocatori più apprezzati della passata stagione, protagonista anche lui di una fantastica cavalcata che ha portato ad ottenere la tanto sognata Serie B. Tramite il proprio profilo Facebook il calciatore ha voluto salutare così compagni e tifosi:

Sono arrivato il 15 Luglio dello scorso anno in punta di piedi, con tanti se e tanti ma… ed è proprio così, che voglio andarmene, ma, con una grande gioia nel cuore.

Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, un traguardo fortemente voluto sin dall’inizio con tanto sudore, emozioni ed enormi sacrifici, ridando a questa grande società e a questa meravigliosa tifoseria, una felicità che rimarrà indelebile in ognuno di noi.

Grazie Reggina per tutte le emozioni che ho vissuto.

Grazie alla società per avermi dato questa possibilità gratificandomi del rinnovo nel Gennaio scorso.