Reggina, le firme di Branca e Taibi. Ora il tecnico: addio Maurizi

La notizia era nell’aria, adesso inizia ad assumere i crismi dell’ufficialità. La Reggina 1914 ha deciso di affidare il nuovo corso, dopo quello targato Basile, a Massimo Taibi e Giusva Branca che hanno appena firmato il contratto che li legherà al club di Via Petrara a partire dal prossimo giugno.

Nel corso di un incontro tenutosi pomeriggio in un hotel milanese, infatti, è stato messo nero su bianco l’accordo con i due neo-dirigenti amaranto. Adesso, dunque, il prossimo tassello sarà la scelta dell’allenatore per la stagione 2018/2019. Unica certezza, al momento, sembra essere l’imminente addio con Agenore Maurizi. Clicca qui per le candidature più forti per la panchina amaranto.

Seguiranno aggiornamenti.