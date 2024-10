Reggina, tra le idee quella di ripartire dai bomber della promozione

Reggina-Juve Stabia ultima giornata di campionato. Ultima per tanti e nuova rivoluzione tecnica dietro l’angolo per la società del presidente Mimmo Praticò.

Ultima anche per mister Maurizi? Tutte le indicazioni che arrivano fanno credere che, nonostante il contratto leghi il tecnico di Colleferro ancora per una stagione alla Reggina, le strade si separeranno. Lo si capisce anche dalle affermazioni dei diretti interessati che mai in maniera netta e decisa hanno dichiarato come logica e scontata la prosecuzione del rapporto.

E se tra i più importanti obiettivi della prossima stagione c’è quello del voler riavvicinare i tifosi alla squadra, visto l’andamento di questo campionato, i cori e le polemiche, la conferma di Maurizi non agevolerebbe il percorso.

Insieme a tutto questo anche una programmazione avviata che avrà come punto di partenza l’assunzione di un direttore sportivo, visto il saluto anticipato a Salvatore Basile. DS figura fondamentale per la scelta poi del tecnico e della costruzione del gruppo. Si continua a parlare insistentemente di Taibi e comunque l’identikit tracciato dalla società, a prescindere dai nomi, dovrà avere caratteristiche ben precise e che mettano insieme competenza, senso di appartenenza, capacità.

In questo senso, oltre al direttore sportivo, si è sondato il terreno anche per quello che riguarda la conduzione tecnica. Chiesta la disponibilità a Davide Dionigi per la conduzione ed a Gianluca Savoldi per affiancarlo. Potrebbero ritrovarsi nuovamente insieme i due ex calciatori amaranto che nella stagione 2001-2002 a suon di reti, undici il primo e quindici il secondo, hanno riportato dopo un solo anno, la Reggina nella massima serie.

La disponibilità richiesta risale a circa venti giorni addietro, la risposta è stata ovviamente si e Savoldi lo ha anche confermato pubblicamente. Resta da capire se quel primo contatto si fermerà ad un semplice interessamento o si trasformerà in trattativa.

M.F.