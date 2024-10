Reggina-Ascoli: ‘Certe luci non puoi spegnerle’. Spettacolo al Granillo

Le indicazioni per una coreografia colorata ed illuminata

Sale il numero di biglietti venduti ed il Granillo si prepara per uno spettacolo garantito sugli spalti che si spera possa tradursi pure con una vittoria sul campo e aspettando i risultati delle altre, la qualificazione ai play off. Ma per l’ultima della stagione regolare, la società dopo aver lanciato una campagna sui prezzi superpopolari, promuove anche l’iniziativa sulla coreografia che renderà lo stadio illuminato e colorato. Di seguito le indicazioni: