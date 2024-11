Reggina: le voci sul futuro di Inzaghi. E’ nei pensieri di un vecchio amico… ma è serie C

La Reggina sta per concludere la sua stagione regolare, con la speranza di poter comunque continuare il percorso con l’accesso ai play off. In realtà sul campo la squadra li avrebbe conquistati grazie ai 52 punti, diventati 47 dopo l’ultima e definitiva sentenza alla Corte Federale d’Appello. Da tempo si parla del futuro del tecnico Pippo Inzaghi, legato contrattualmente agli amaranto da un triennale in scadenza nel giugno del 2025, ma è stato lo stesso allenatore a non dare certezze, sentendo la necessità di dichiarare pubblicamente che prima di ogni decisione per il futuro, bisognerà sedersi con la società per discutere e capire intenzioni ed ambizioni. Inevitabile che da quel momento siano iniziate a circolare voci riguardo un possibile addio e quindi vari accostamenti. Dopo Modena, che sembra comunque orientato su altro, secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere dello Sport, dopo la retrocessione in serie C, il presidente Tacopina per riportare entusiasmo ad una piazza delusa ed in forte contestazione con la società, avrebbe bussato alla porta di un vecchio amico, quella appunto di Pippo Inzaghi che a Venezia sotto la sua gestione, ha centrato la promozione in serie B e l’anno dopo i play off. Ipotesi che ci sentiamo di definire azzardata, anche se l’allenatore amaranto ha sempre dichiarato di non badare alla categoria, ma alla necessità di stare bene e di allenare. Vedremo.