Reggina-Ascoli: la probabile formazione amaranto. Si cambia

In questo momento mister Aglietti ha capito che la doppia punta di peso non è supportabile ed allora, secondo quanto lui stesso ha dichiarato nel fine gara di Benevento, si potrebbe tornare all’antico. Una sola punta e tre giocatori alle sue spalle anche per dare maggiore aiuto ad un centrocampo spesso contro avversari in superiorità numerica. Si potrebbe rivedere Rivas sin dal primo minuto.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Hetemaj; Rivas, Bellomo, Liotti (Laribi); Galabinov. All. Aglietti