Reggina-Ascoli: le probabili formazioni. Bianconeri offensivi, amaranto con Rivas e Strelec?

Ultima partita del campionato regolare ed al Granillo va in scena un match che per entrambe le formazioni può valere l’accesso ai play off. La Reggina, che aveva il destino nelle propri mani fino alla settimana scorsa, ha perso questa grande opportunità e per sperare di andare avanti dovrà vincere e attendere i risultati delle dirette concorrenti. Stessa identica situazione per l’Ascoli dell’ex Breda che ha sprecato un bonus ancora più importante degli amaranto, essendo stato stoppato in casa dal Cosenza. Tutto in novanta minuti.

La probabile formazione amaranto

REGGINA (3-5-2): Colombi, Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. All. Inzaghi

La probabile formazione bianconera

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara, Pedro Mendes, Dionisi, Forte.