Reggina, attesa per le prime firme. L’elenco di nomi è lungo

Suscita particolare interesse anche sui siti specializzati di calciomercato, la nuova Reggina di Massimo Taibi. Probabilmente perchè il Ds amaranto continua i suoi confronti con i club della massima serie, in modo particolare con Sassuolo e Parma.

Così scrive l’esperto giornalista reggino sul proprio sito alfredopedulla.com: “La Reggina continua a muoversi. Molto presto arriverà l’ufficialità del nuovo allenatore Cevoli, prevedibilmente dal primo giugno. E toccherà anche a Emanuele Belardi, nuovo responsabile del settore giovanile. Lunedì la firma del centrocampista Navas, classe 1997. La novità: oggi è stato chiesto al Parma il prestito del terzino sinistro uruguaiano Juan Ramos, classe 1996, nell’ultima stagione a Cosenza. E ci sono buonissime possibilità di chiudere, mentre è attesa una risposta da Sepe. La prossima settimana summit con il Sassuolo per definire una doppia operazione, quella relativa al centrocampista Franchini e all’attaccante esterno Zecca. Non ci sono riscontri, invece, sull’attaccante Lorusso: è stato proposto, ma la Casertana è in vantaggio”.