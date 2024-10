Reggina, avviso importante della società riguardo la prevendita

Ancora tante gente interessata alla sottoscrizione degli abbonamenti, mentre tanta altra è giunta al Granillo per acquistare il biglietto della gara che si giocherà domenica pomeriggio. La richiesta è ripetuta e numerosa e per evitare sovraffollamenti ed inutili passeggiate, la Reggina ha dato comunicazione che la prevendita prenderà il via nella giornata di domani, subito dopo il GOS che è previsto alle 9,30.

La società quindi invita i tifosi a recarsi presso le biglietterie solo dopo la comunicazione di apertura ufficiale della prevendita.