Reggina, momento delicato: Ballarino parla alla squadra – FOTO

Momento particolarmente delicato quello che vive la Reggina in questa settimana. Stati d’animo e situazioni totalmente differenti rispetto a quella scorsa dopo la preziosa e meritata vittoria contro la Vibonese. Il pareggio interno con il Pompei ha rappresentato un preoccupante salto all’indietro e ora rischia di diventare anche pericoloso per le sue conseguenze.

Il Siracusa si è staccato e ora la vetta distanza ben quattro punti ma è soprattutto il calendario a preoccupare con gli aretusei che dovranno affrontare in casa l’Akragas ultimo in classifica mentre la Reggina renderà visita al Nissa, compagine attrezzata e ambiziosa. La società ha inteso far sentire la propria presenza con il patron Ballarino che ha voluto parlare alla squadra, così come testimoniano le immagini immortalate sulla pagina social ufficiale del club. Magari il patron ha anche spiegato meglio quello sfogo a fine gara proprio contro i calciatori (“sono ridicoli“, aveva dichiarato a caldo).