Ballarino: ‘Chi sta con noi bene, chi non sta con noi è contro la Reggina’

"A noi non è arrivato nulla, chiacchiere da bar e basta. Da adesso la società non è più in vendita. Noi la Reggina l'abbiamo presa perchè nessuno ha messo 450mila euro, tutto il resto sono fesserie"

Dopo l’intervento in zona mista, il patron della Reggina Nino Ballarino si è presentato in conferenza stampa ribandendo il tempo scaduto per la cessione della società: “Voi considerate il campionato in una partita. Stamattina si parlava con i due direttori e la considerazione era sulle 18 partite restanti, ora 17 e la dimostrazione l’abbiamo avuta oggi. A Siracusa è successo qualcosa di mai accaduto quindi vale per tutti. Noi pensiamo di avere una squadra importante, io lo voglio vincere il campionato.

Leggi anche

Se prendiamo qualcuno? Se si trovano quelli giusti siamo pronti a fare tutti i sacrifici del mondo, ma se dobbiamo fare contenti alcuni dei tifosi no, che forse tifosi non lo sono neppure. Poco fa ho letto una specie di dichiarazione fatta da qualcuno dove dice che siamo incompetenti e inadeguati. Lo siamo, tanto è vero che il sottoscritto, giorno 22 dicembre, senza dire nulla al mio socio ha detto “la Reggina è in vendita”. L’aggancio una pec, una e-mail, un messaggio. Io non debbo trattare la Reggina, la società viene trattata da altri, un ufficio legale, li è vero non sono competente.

Leggi anche

A noi non è arrivato nulla, chiacchiere da bar e basta. E allora da questo momento la Reggina non la vendiamo più, poi vediamo. Chi doveva, ha avuto quindici giorni di tempo, qualcuno dice che l’ho presa in ostaggio. Non è importante quello che devono dare a noi, ma quello che si dovrà dare alla Reggina. Quindi da oggi stop, chiusa ogni trattativa.

Da questo momento dobbiamo pensare tutti insieme, tranne quei due o tre che non ce ne frega niente, di creare le condizioni per vincere il campionato. Il Sambiase con umiltà, voglia di vincere, di fare sono la. Mi criticate come se fossimo ultimi in classifica, se si vince il recupero con il Favara siamo secondi. Se si deve criticare per principio, allora, non me ne frega nulla. Noi la Reggina l’abbiamo presa perchè nessuno ha messo 450mila euro, tutto il resto sono fesserie. Fino a quando ci siamo io e Virgilio, chi sta con noi bene, chi non sta con noi è contro la Reggina, contro la Reggina. Finito”.